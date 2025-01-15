Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Український гідрометеорологічний центр. Також у частині областей обіцяють ожеледицю, тому радимо бути обережними на дорогах.

Дивіться також Коли в Україні ослабнуть морози й знову буде потепління

Якою буде погода 16 січня

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди по Україні на четвер, 16 січня.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг. На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця,
– ідеться у повідомленні.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі очікують від 5 до 10 градусів морозу.

Водночас у південних регіонах вночі синоптики прогнозують від 2 до 7 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра підіймуться від 1 до 6 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +1...+3,
  • Ужгород 0...+2,
  • Львів 0...+2,
  • Івано-Франківськ 0...+2,
  • Тернопіль -1...+1,
  • Чернівці 0...+2,
  • Хмельницький 0...+2,
  • Луцьк 0...+2,
  • Рівне 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Вінниця +1...+3,
  • Одеса +4...+6,
  • Миколаїв +3...+5,
  • Херсон +4...+6,
  • Сімферополь +4...+6,
  • Кропивницький +2...+4,
  • Черкаси +2...+4,
  • Чернігів 0...+2,
  • Суми 0...+2,
  • Полтава +1...+3,
  • Дніпро +1...+3,
  • Запоріжжя +1...+3,
  • Донецьк +1...+3,
  • Луганськ +1...+3,
  • Харків +1...+3.

Погода на завтра 16 січня
Прогноз погоди в Україні на 16 січня / Карта Укргідрометцентру