Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Український гідрометеорологічний центр. Також у частині областей обіцяють ожеледицю, тому радимо бути обережними на дорогах.
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Якою буде погода 16 січня
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди по Україні на четвер, 16 січня.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг. На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця,
– ідеться у повідомленні.
Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі очікують від 5 до 10 градусів морозу.
Водночас у південних регіонах вночі синоптики прогнозують від 2 до 7 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра підіймуться від 1 до 6 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +1...+3,
- Ужгород 0...+2,
- Львів 0...+2,
- Івано-Франківськ 0...+2,
- Тернопіль -1...+1,
- Чернівці 0...+2,
- Хмельницький 0...+2,
- Луцьк 0...+2,
- Рівне 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Вінниця +1...+3,
- Одеса +4...+6,
- Миколаїв +3...+5,
- Херсон +4...+6,
- Сімферополь +4...+6,
- Кропивницький +2...+4,
- Черкаси +2...+4,
- Чернігів 0...+2,
- Суми 0...+2,
- Полтава +1...+3,
- Дніпро +1...+3,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк +1...+3,
- Луганськ +1...+3,
- Харків +1...+3.
Прогноз погоди в Україні на 16 січня / Карта Укргідрометцентру