Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Український гідрометеорологічний центр. Також у частині областей обіцяють ожеледицю, тому радимо бути обережними на дорогах.

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Якою буде погода 16 січня

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди по Україні на четвер, 16 січня.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг. На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця,

– ідеться у повідомленні.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі очікують від 5 до 10 градусів морозу.

Водночас у південних регіонах вночі синоптики прогнозують від 2 до 7 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра підіймуться від 1 до 6 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1...+3,

Ужгород 0...+2,

Львів 0...+2,

Івано-Франківськ 0...+2,

Тернопіль -1...+1,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький 0...+2,

Луцьк 0...+2,

Рівне 0...+2,

Житомир 0...+2,

Вінниця +1...+3,

Одеса +4...+6,

Миколаїв +3...+5,

Херсон +4...+6,

Сімферополь +4...+6,

Кропивницький +2...+4,

Черкаси +2...+4,

Чернігів 0...+2,

Суми 0...+2,

Полтава +1...+3,

Дніпро +1...+3,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк +1...+3,

Луганськ +1...+3,

Харків +1...+3.



Прогноз погоди в Україні на 16 січня / Карта Укргідрометцентру