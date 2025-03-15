Также температура воздуха снизится по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода 15 марта

Ночью на территории Украины ожидается дождь, за исключением южных и юго-восточных областей, на севере и западе страны осадки будут с мокрым снегом. Днем дождь прогнозируют в юго-западных, центральных и большинстве восточных областей. В Карпатах будет мокрый снег.

Существенных осадков в других регионах не ожидают. В то же время ночью в западных и северных областях местами возможно налипание мокрого снега и гололед. В воскресенье, по данным синоптиков, ветер будет двигаться в северо-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Волынской и Ровенской областях ожидают до 5 градусов мороза. Днем синоптики обещают от 3 до 8 градусов тепла.

На остальных территориях ночью будет от 4 до 9 градусов тепла, на крайнем юге столбики термометра вырастут до 12 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла, а на юге и юго-востоке страны от 15 до 20 градусов тепла.

Температура в крупных городах

Киев +5...+7;

Ужгород +5...+7;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +3...+5;

Ровно +3...+5;

Житомир +4...+6;

Винница +5...+7;

Одесса +16...+18;

Николаев +15...+17;

Херсон +16...+18;

Симферополь +17...+19;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +17...+19;

Донецк +16...+18;

Луганск +13...+15;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 16 марта / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ранее предостерегали, что 15 – 16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди в западных и северных областях даже с переходом в снег. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.