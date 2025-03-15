Також температура повітря знизиться у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода 15 березня
Уночі на території України очікується дощ, за винятком південних та південно-східних областей, на півночі та заході країни опади будуть з мокрим снігом. Вдень дощ прогнозують у південно-західних, центральних та більшості східних областей. В Карпатах буде мокрий сніг.
Істотних опадів в інших регіонах не очікують. Водночас вночі в західних та північних областях місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. У неділю, за даними синоптиків, вітер рухатиметься у північно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у Волинській та Рівненській областях очікують до 5 градусів морозу. Вдень синоптики обіцяють від 3 до 8 градусів тепла.
На решті територій вночі буде від 4 до 9 градусів тепла, на крайньому півдні стовпчики термометра зростуть до 12 градусів тепла, вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни від 15 до 20 градусів тепла.
Температура у великих містах
- Київ +5…+7;
- Ужгород +5…+7;
- Львів +4…+6;
- Івано-Франківськ +4…+6;
- Тернопіль +4…+6;
- Чернівці +4…+6;
- Хмельницький +4…+6;
- Луцьк +3…+5;
- Рівне +3…+5;
- Житомир +4…+6;
- Вінниця +5…+7;
- Одеса +16…+18;
- Миколаїв +15…+17;
- Херсон +16…+18;
- Сімферополь +17…+19;
- Кропивницький +10…+12;
- Черкаси +5…+7;
- Чернігів +5…+7;
- Суми +4…+6;
- Полтава +9…+11;
- Дніпро +10…+12;
- Запоріжжя +17…+19;
- Донецьк +16…+18;
- Луганськ +13…+15;
- Харків +15…+17.
Прогноз погоди на 16 березня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, раніше застерігали, що 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях навіть із переходом у сніг. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.