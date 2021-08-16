Фронт принесет на Запад грозы и похолодание: прогноз погоды на 17 августа

Погода в Украине во вторник, 17 августа, будет сухой и жаркой на большинстве территорий. Однако в западные области фронт принесет грозовые дожди и ощутимое похолодание.

Погода поделит 17 августа страну на 2 части: в одной будет царить летняя жара, в другой – дождливая прохлада.

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Погода в регионах

В большинстве областей ожидают жаркую погоду без осадков. Температура воздуха составит +28...+32 градуса.

Однако в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano. Он принесет грозовые дожди и снижение температуры воздуха. По информации Укргидрометцентра, дождь будет также в Житомирской и Винницкой областях.

Там пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а столбики термометров опустятся в среднем до +23...+26 градусов.

В Киеве прогнозируют сухой и жаркий день и температуру до +32 градусов.

Погода в городах Украины на 17 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +23..+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +28..+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +28...+30

Донецк – +28...+30

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32



Погода в Украине 17 августа / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Неделя в Украине начинается жарой.

Сегодня в большинстве областей ожидается +29...+33 градуса.

Завтра, 17-го августа, жара продлится.

Но.

В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

То есть.

Во вторник на большей нашей части – сухо, солнечно и жарко.

В западных областях пройдут кратковременные дожди (карта), прогремят грозы, жара ослабнет до +23+28 градусов.

В среду жара начнет пятиться и уже более свежий воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении.

Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие лютые градусы дольше всего.

В Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов.

Грозовые дожди и снижение температуры воздуха предполагается в среду.

И хотя страдальцы от жары еще "пострадают" пару дней, все же вечерний и ночной воздух уже – совсем другое.

В ночные часы можно даже что-то надевать с длинным рукавом, потому что предполагается +15...+20, а после среды даже +11...+17 градусов.

Теплые ночи еще продлятся в южной части и на востоке Украины.

Поэтому есть варианты, как всегда, в такой щедрой на пестрые разнообразные метеорологические украинские условия.