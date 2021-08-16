Фронт принесет на Запад грозы и похолодание: прогноз погоды на 17 августа
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Погода в Украине во вторник, 17 августа, будет сухой и жаркой на большинстве территорий. Однако в западные области фронт принесет грозовые дожди и ощутимое похолодание.
Погода поделит 17 августа страну на 2 части: в одной будет царить летняя жара, в другой – дождливая прохлада.
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Погода в регионах
В большинстве областей ожидают жаркую погоду без осадков. Температура воздуха составит +28...+32 градуса.
Однако в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano. Он принесет грозовые дожди и снижение температуры воздуха. По информации Укргидрометцентра, дождь будет также в Житомирской и Винницкой областях.
Там пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а столбики термометров опустятся в среднем до +23...+26 градусов.
В Киеве прогнозируют сухой и жаркий день и температуру до +32 градусов.
Погода в городах Украины на 17 августа
Ужгород – +24...+26
Львов – +23..+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +28..+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +28...+30
Донецк – +28...+30
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +30...+32
Погода в Украине 17 августа / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Неделя в Украине начинается жарой.
Сегодня в большинстве областей ожидается +29...+33 градуса.
Завтра, 17-го августа, жара продлится.
Но.
В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.
То есть.
Во вторник на большей нашей части – сухо, солнечно и жарко.
В западных областях пройдут кратковременные дожди (карта), прогремят грозы, жара ослабнет до +23+28 градусов.
В среду жара начнет пятиться и уже более свежий воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении.
Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие лютые градусы дольше всего.
В Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов.
Грозовые дожди и снижение температуры воздуха предполагается в среду.
И хотя страдальцы от жары еще "пострадают" пару дней, все же вечерний и ночной воздух уже – совсем другое.
В ночные часы можно даже что-то надевать с длинным рукавом, потому что предполагается +15...+20, а после среды даже +11...+17 градусов.
Теплые ночи еще продлятся в южной части и на востоке Украины.
Поэтому есть варианты, как всегда, в такой щедрой на пестрые разнообразные метеорологические украинские условия.