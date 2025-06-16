Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 17 июня

Синоптики прогнозируют ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер будет северо-западный, порывы которого будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 12 – 17 градусов тепла; днем от 23 до 28 градусов, в западных и северных областях 20 – 25 градусов тепла,
– сообщают синоптики.

Какая будет температура в крупных городах

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +25...+27;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.


Прогноз погоды в Украине на 17 июня / Карта Укргидрометцентра