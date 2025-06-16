Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 17 июня

Синоптики прогнозируют ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер будет северо-западный, порывы которого будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 12 – 17 градусов тепла; днем от 23 до 28 градусов, в западных и северных областях 20 – 25 градусов тепла,

– сообщают синоптики.

Какая будет температура в крупных городах

Киев +22...+24;

Ужгород +22...+24;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +21...+23;

Ровно +22...+24;

Житомир +21...+23;

Винница +24...+26;

Одесса +26...+28;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +23...+25;

Сумы +22...+24;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +25...+27;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 17 июня / Карта Укргидрометцентра