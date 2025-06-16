Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 17 июня
Синоптики прогнозируют ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории осадки не ожидаются.
Ветер будет северо-западный, порывы которого будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью 12 – 17 градусов тепла; днем от 23 до 28 градусов, в западных и северных областях 20 – 25 градусов тепла,
– сообщают синоптики.
Какая будет температура в крупных городах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +21...+23;
- Винница +24...+26;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / Карта Укргидрометцентра