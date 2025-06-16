Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Коли в Україні припиняться дощі та грози: метеоролог назвав дату

Погода в Україні на 17 червня

Синоптики прогнозують вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Проте на решті території опади не очікуються.

Вітер буде північно-західний, пориви якого сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі 12 – 17 градусів тепла; вдень від 23 до 28 градусів, у західних та північних областях 20 – 25 градусів тепла,
– повідомляють синоптики.

Яка буде температура у великих містах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +22...+24;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +22...+24;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +26...+28;
  • Миколаїв +26...+28;
  • Херсон +26...+28;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +22...+24;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +25...+27;
  • Запоріжжя +26...+28;
  • Донецьк +25...+27;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +24...+26.


Прогноз погоди в Україні на 17 червня / Карта Укргідрометцентру