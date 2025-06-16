Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі в Україні

Цього тижня, під впливом циклонічної діяльності й атмосферних фронтів, в Україні переважатиме в основному прохолодна й нестійка погода. Йтимуть дощі різної інтенсивності, подекуди у супроводі гроз і поривчастого вітру.

Очікується, що температура буде нижчою за норму 1 – 4 градуси, особливо прохолодно вночі. Тільки на Півдні по-літньому тепло з комфортними показниками.

Кібальчич прогнозував, що у понеділок, 16 червня, на Лівобережжі, удень також на крайньому Заході будуть короткочасні дощі, подекуди грози. У решті регіонів без істотних опадів.

У вівторок, 17 червня, вночі без опадів. Вранці та вдень у більшості областей очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. На півночі Лівобережжя можливі зливи з грозами та дрібним градом.

У середу, 18 червня, вночі на Сході й у Криму, удень вже у більшості регіонів, за винятком південної половини, грозові дощі. Подекуди можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У четвер, 19 червня, уночі істотні опади не очікуються. Втім, удень у північних, східних і місцями центральних регіонах короткочасні дощі, часом з грозою.

У п'ятницю, 20 червня, вночі місцями на Південному Сході, удень на Півночі невеликі дощі. На решті території істотні опади не очікуються.

Уже в суботу, 21 червня, під впливом антициклону на території України очікується малохмарна погода. Жодних опадів метеоролог поки не прогнозує.

У неділю, 22 червня, в Україні також переважатиме малохмарна й суха погода. Тільки вдень у західних областях подекуди очікуються короткочасні грозові дощі.

До речі, раніше Кібальчич прогнозував, що в Україні очікується теплий червень. Середньомісячна температура в межах +18 – +23 градусів. Це на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.

Кількість опадів очікується в межах норми, місцями на Заході й Півночі на 20 – 40% менше за норму.