Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди в Украине

На этой неделе, под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов, в Украине будет преобладать в основном прохладная и неустойчивая погода. Будут идти дожди различной интенсивности, местами в сопровождении гроз и порывистого ветра.

Ожидается, что температура будет ниже нормы 1 – 4 градуса, особенно прохладно ночью. Только на Юге по-летнему тепло с комфортными показателями.

Кибальчич прогнозировал, что в понедельник, 16 июня, на Левобережье, днем также на крайнем Западе будут кратковременные дожди, местами грозы. В остальных регионах без существенных осадков.

Во вторник, 17 июня, ночью без осадков. Утром и днем в большинстве областей ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны ливни с грозами и мелким градом.

В среду, 18 июня, ночью на Востоке и в Крыму, днем уже в большинстве регионов, за исключением южной половины, грозовые дожди. Кое-где возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В четверг, 19 июня, ночью существенные осадки не ожидаются. Впрочем, днем в северных, восточных и местами центральных регионах кратковременные дожди, временами с грозой.

В пятницу, 20 июня, ночью местами на Юго-Востоке, днем на Севере небольшие дожди. На остальной территории существенные осадки не ожидаются.

Уже в субботу, 21 июня, под влиянием антициклона на территории Украины ожидается малооблачная погода. Никаких осадков метеоролог пока не прогнозирует.

В воскресенье, 22 июня, в Украине также будет преобладать малооблачная и сухая погода. Только днем в западных областях местами ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Кстати, ранее Кибальчич прогнозировал, что в Украине ожидается теплый июнь. Среднемесячная температура в пределах +18 – +23 градусов. Это на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.

Количество осадков ожидается в пределах нормы, местами на Западе и Севере на 20 – 40% меньше нормы.