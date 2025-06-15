Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на 16 – 22 июня в Украине

Под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов, в Украине будет преобладать в основном прохладная и неустойчивая погода в течение недели. Будут идти дожди разной интенсивности, местами с грозами и шквалами.

По прогнозу Кибальчича, температура будет ниже нормы на 1 – 4 градуса. Особенно прохладными будут ночи. Только на Юге по-летнему тепло с комфортными показателями.

В понедельник, 16 июня, на Левобережье, днем также на крайнем Западе кратковременные дожди, местами грозы. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, но при грозах местами может усиливаться до 15 – 17 метров на секунду. Ночью +9 – +15, днем +22 – +27 градусов, на крайнем Юге и Закарпатье до +29 градусов.

Во вторник, 17 июня, ночью в Украине без осадков. Утром и днем в большинстве областей небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны ливни с грозами и мелким градом.

Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами может усиливаться до 15 – 17 метров в секунду. Ночью +12 – +17, днем +22 – +27 градусов, на Юге местами +28 – +30, на Западе +18 – +23 градуса.

В среду, 18 июня, ночью на Востоке и в Крыму, днем в большинстве регионов, кроме Юга, грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9 – +15 градусов, днем +18 – +23. На Юге и Закарпатье +24 – +29 градусов.

В четверг, 19 июня, ночью без существенных осадков, днем на Севере, Востоке и местами в центральных регионах кратковременные дожди, временами с грозой.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами может усиливаться до 15 – 20 метров на секунду. Ночью +9 – +15 градусов, днем +19 – +24, на Закарпатье и Юге +24 – +29 градусов.

В пятницу, 20 июня, ночью местами на Юго-Востоке, днем на Севере небольшие дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем на Левобережье порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +8 – +14 градусов, днем +18 – +23, на Юге местами +24 – +29 градусов.

В субботу, 21 июня, в Украине под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер на Западе переменных направлений, на остальной территории северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью +8 – +13 градусов, днем +20 – +25 градусов. На крайнем Юге и Закарпатье +26 – +28 градусов.

В воскресенье, 22 июня, в Украине будет малооблачная и сухая погода. Только днем на Западе местами кратковременные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +10 – +15 градусов, днем +22 – +27, на Юге до +29 градусов.