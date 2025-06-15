Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на 16 – 22 червня в Україні

Під впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, в Україні буде переважати в основному прохолодна й нестійка погода протягом тижня. Йтимуть дощі різної інтенсивності, подекуди з грозами та шквалами.

За прогнозом Кібальчича, температура буде нижчою за норму на 1 – 4 градуси. Особливо прохолодними будуть ночі. Тільки на Півдні по-літньому тепло з комфортними показниками.

У понеділок, 16 червня, на Лівобережжі, удень також на крайньому Заході короткочасні дощі, подекуди грози. У решті регіонів без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, але при грозах місцями може посилюватися до 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +9 – +15, удень +22 – +27 градусів, на крайньому Півдні й Закарпатті до +29 градусів.

У вівторок, 17 червня, вночі в Україні без опадів. Вранці й удень у більшості областей невеликі, подекуди помірні дощі. На півночі Лівобережжя можливі зливи з грозами та дрібним градом.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень подекуди може посилюватися до 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, удень +22 – +27 градусів, на Півдні подекуди +28 – +30, на Заході +18 – +23 градуси.

У середу, 18 червня, вночі на Сході й у Криму, вдень у більшості регіонів, окрім Півдня, грозові дощі, подекуди можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9 – +15 градусів, удень +18 – +23. На Півдні й Закарпатті +24 – +29 градусів.

У четвер, 19 червня, вночі без істотних опадів, удень на Півночі, Сході й місцями в центральних регіонах короткочасні дощі, часом з грозою.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень подекуди може посилюватися до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9 – +15 градусів, удень +19 – +24, на Закарпатті й Півдні +24 – +29 градусів.

У п'ятницю, 20 червня, вночі подекуди на Південному Сході, удень на Півночі невеликі дощі. На решті території України без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень на Лівобережжі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +8 – +14 градусів, удень +18 – +23, на Півдні подекуди +24 – +29 градусів.

У суботу, 21 червня, в Україні під впливом антициклону очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер на Заході змінних напрямків, на решті території північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +8 – +13 градусів, удень +20 – +25 градусів. На крайньому Півдні й Закарпатті +26 – +28 градусів.

У неділю, 22 червня, в Україні буде малохмарна й суха погода. Тільки вдень на Заході місцями короткочасні грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +10 – +15 градусів, удень +22 – +27, на Півдні до +29 градусів.