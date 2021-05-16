Погода в понедельник, 17 мая, будет дождливой и пасмурной. Синоптики обещают весенние грозы по всей территории Украины.

К счастью, температура воздуха останется высокой. На востоке Украины прогнозируют до +29 градусов.

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Наиболее дождливо будет в центре и на юге страны. Температура воздуха там поднимется до +20...+22 градусов. На Западе будет холоднее – +19...+22 градусов. В то же время в Черновцах – +18...+19 градусов.

В восточных областях несмотря на грозы будет тепло – столбики термометров поднимутся до +24...+28 градусов.

В Киеве температура воздуха составит +19...+21 градуса. Ветер прогнозируют северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в понедельник Украину накроет циклон. Он принесет грозы и понижение температуры. Больше всего осадков она прогнозирует в северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Восточная часть и большинство западных областей попадут в основном в сухую погоду. Похолодание больше всего коснется полосы от Киевщины до Одесской области. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+22 градусов,

– подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 17 мая

Ужгород – +18...+20

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +21...+23

Сумы – +26...+28

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +22...+24

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +27...+29

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 17 мая / Карта Укргидрометцентра