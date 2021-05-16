Прогноз погоды на 17 мая: Украину накроют грозы
Погода в понедельник, 17 мая, будет дождливой и пасмурной. Синоптики обещают весенние грозы по всей территории Украины.
Источник:Укргидрометцентр
К счастью, температура воздуха останется высокой. На востоке Украины прогнозируют до +29 градусов.
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Наиболее дождливо будет в центре и на юге страны. Температура воздуха там поднимется до +20...+22 градусов. На Западе будет холоднее – +19...+22 градусов. В то же время в Черновцах – +18...+19 градусов.
В восточных областях несмотря на грозы будет тепло – столбики термометров поднимутся до +24...+28 градусов.
В Киеве температура воздуха составит +19...+21 градуса. Ветер прогнозируют северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в понедельник Украину накроет циклон. Он принесет грозы и понижение температуры. Больше всего осадков она прогнозирует в северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.
Восточная часть и большинство западных областей попадут в основном в сухую погоду. Похолодание больше всего коснется полосы от Киевщины до Одесской области. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+22 градусов,
– подчеркнула синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 17 мая
Ужгород – +18...+20
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +21...+23
Сумы – +26...+28
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +22...+24
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +27...+29
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 17 мая / Карта Укргидрометцентра
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