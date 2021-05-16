Прогноз погоди на 17 травня: Україну накриють грози
Погода у понеділок, 17 травня, буде дощовою та похмурою. Синоптики обіцяють весняні грози по всій території України.
Джерело:Укргідрометцентр
На щастя, температура повітря залишатиметься високою. На Сході України прогнозують до +29 градусів.
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Найбільше дощитиме у центрі та на півдні країни. Температура повітря там підійметься до +20...+22 градусів. На заході буде холодніше – +19...+22 градусів. Водночас у Чернівцях – +18...+19 градусів.
У східних областях попри грози будуть теплими – стовпчики термометрів підіймуться до +24...+28 градусів.
У Києві температура повітря становитиме +19...+21 градуса. Вітер прогнозують північно-західний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у понеділок Україну накриє циклон. Він принесе грози та зниження температури. Найбільше опадів вона прогнозує у північних та центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині.
Східна частина та більшість західних областей потраплять у переважно суху погоду. Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини. Температура повітря коливатиметься у межах +17...+22 градусів,
– наголосила синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 17 травня
Ужгород – +18...+20
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +21...+23
Суми – +26...+28
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +27...+29
Київ – +19...+21
Прогноз погоди на 17 травня / Карта Укргідрометцентру
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