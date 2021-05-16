Погода у понеділок, 17 травня, буде дощовою та похмурою. Синоптики обіцяють весняні грози по всій території України.

На щастя, температура повітря залишатиметься високою. На Сході України прогнозують до +29 градусів.

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Найбільше дощитиме у центрі та на півдні країни. Температура повітря там підійметься до +20...+22 градусів. На заході буде холодніше – +19...+22 градусів. Водночас у Чернівцях – +18...+19 градусів.

У східних областях попри грози будуть теплими – стовпчики термометрів підіймуться до +24...+28 градусів.

У Києві температура повітря становитиме +19...+21 градуса. Вітер прогнозують північно-західний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у понеділок Україну накриє циклон. Він принесе грози та зниження температури. Найбільше опадів вона прогнозує у північних та центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині.

Східна частина та більшість західних областей потраплять у переважно суху погоду. Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини. Температура повітря коливатиметься у межах +17...+22 градусів,

– наголосила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 17 травня

Ужгород – +18...+20

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +21...+23

Суми – +26...+28

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +27...+29

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 17 травня / Карта Укргідрометцентру