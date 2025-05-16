Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 17 мая

Синоптики рассказали, что 17 мая в Украине будет пасмурно с прояснениями. В большинстве областей ожидают небольшие дожди, днем в южных, центральных, Киевской и Черниговской областях – местами умеренные осадки. В восточных и большинстве западных регионов ночью – без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, на Левобережье – юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В то же время днем на Левобережье местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в стране будет колебаться от +6 до +11 градусов, в западных областях от +2 до +7 градусов.

Днем столбики термометра могут подняться в пределах от +11 до +16 градусов, в восточных и юго-восточных регионах – теплее, около +18 – +23 градусов.

В Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег, температура в течение суток там будет колебаться от +2 до +7 градусов.

В Киеве днем также прогнозируют умеренные дожди. Температура ночью там опустится до +6 – +8 градусов, а днем будет колебаться в пределах +12 – +14 градусов.

Какая температура по областным центрам

Киев +12...+14

Ужгород +12...+14

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +10...+12

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +11...+13

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +13...+15

Винница +13...+15

Одесса +19...+21

Николаев +19...+21

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +13...+15

Чернигов +14...+16

Сумы +15...+17

Полтава +15...+17

Днепр +19...+21

Запорожье +19...+21

Донецк +19...+21

Луганск +21...+23

Харьков +18...+20



Прогноз погоды в Украине на 17 мая / Карта Укргидрометцентра