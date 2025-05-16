Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Жодного цілковито сонячного дня: в яких областях йтимуть дощі, а де знову буде сніг

Якою буде погода в Україні 17 травня

Синоптики розповіли, що 17 травня в Україні буде марно з проясненнями. У більшості областей очікують невеликі дощі, вдень у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях – місцями помірні опади. У східних та більшості західних регіонів вночі – без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний, на Лівобережжі – південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Водночас удень на Лівобережжі подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі в країні коливатиметься від +6 до +11 градусів, у західних областях від +2 до +7 градусів.

Удень стовпчики термометра можуть піднятися у межах від +11 до +16 градусів, у східних і південно-східних регіонах – тепліше, близько +18 – +23 градусів.

У Карпатах очікуються дощ і мокрий сніг, температура впродовж доби там коливатиметься від +2 до +7 градусів.

У Києві вдень також прогнозують помірні дощі. Температура вночі там опуститься до +6 – +8 градусів, а вдень буде коливатися у межах +12 – +14 градусів.

Яка температура по обласних центрах

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +11...+13
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +10...+12
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +19...+21
  • Миколаїв +19...+21
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +19...+21
  • Кропивницький +14...+16
  • Черкаси +13...+15
  • Чернігів +14...+16
  • Суми +15...+17
  • Полтава +15...+17
  • Дніпро +19...+21
  • Запоріжжя +19...+21
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +21...+23
  • Харків +18...+20

Погода в Україні на 17 травня
Прогноз погоди в Україні на 17 травня / Карта Укргідрометцентру