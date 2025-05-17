В целом по Украине в этот день прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 17 мая в Украине

В воскресенье синоптики прогнозируют в восточных и северо-восточных областях и местами на остальной территории небольшие дожди, а местами и грозы.

В Карпатах ночью местами прогнозируют небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь.

Ветер в этот день будет юго-западный, западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью на Правобережье будет 4 – 9 градусов тепла, а на Левобережье – 8 – 13.

Днем прогнозируют 12 – 17 градусов тепла, а на юго-востоке страны будет еще теплее – 18 – 23.

В Карпатах температура ночью и днем составит 0 – 5 градусов тепла.

Погода 18 мая / Карта Укргидрометцентра

Какая температура по областным центрам