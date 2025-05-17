В целом по Украине в этот день прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Могут ли в июне снова ударить заморозки
Погода 17 мая в Украине
В воскресенье синоптики прогнозируют в восточных и северо-восточных областях и местами на остальной территории небольшие дожди, а местами и грозы.
В Карпатах ночью местами прогнозируют небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь.
Ветер в этот день будет юго-западный, западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью на Правобережье будет 4 – 9 градусов тепла, а на Левобережье – 8 – 13.
Днем прогнозируют 12 – 17 градусов тепла, а на юго-востоке страны будет еще теплее – 18 – 23.
В Карпатах температура ночью и днем составит 0 – 5 градусов тепла.
Погода 18 мая / Карта Укргидрометцентра
Какая температура по областным центрам
- Киев +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +12...+14
- Ровно +13...+15
- Житомир +13...+15
- Винница +15...+17
- Одесса +16...+18
- Николаев +16...+18
- Херсон +19...+21
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +14...+16
- Сумы +15...+17
- Полтава +15...+17
- Днепр +17...+19
- Запорожье +18...+20
- Донецк +17...+19
- Луганск +18...+20
- Харьков +17...+19