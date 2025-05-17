Загалом по Україні цього дня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 17 травня в Україні
У неділю синоптики прогнозують у східних та північно-східних областях і місцями на решті території невеликі дощі, а подекуди й грози.
У Карпатах вночі місцями прогнозують невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ.
Вітер цього дня буде південно-західний, західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах удень подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі на Правобережжі буде 4 – 9 градусів тепла, а на Лівобережжі – 8 – 13.
Вдень прогнозують 12 – 17 градусів тепла, а на південному сході країни буде ще тепліше – 18 – 23.
У Карпатах температура вночі та вдень становитиме 0 – 5 градусів тепла.
Погода 18 травня / Карта Укргідрометцентру
Яка температура по обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +12...+14
- Рівне +13...+15
- Житомир +13...+15
- Вінниця +15...+17
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +14...+16
- Суми +15...+17
- Полтава +15...+17
- Дніпро +17...+19
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +18...+20
- Харків +17...+19