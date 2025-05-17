Загалом по Україні цього дня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 17 травня в Україні

У неділю синоптики прогнозують у східних та північно-східних областях і місцями на решті території невеликі дощі, а подекуди й грози.

У Карпатах вночі місцями прогнозують невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ.

Вітер цього дня буде південно-західний, західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах удень подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі на Правобережжі буде 4 – 9 градусів тепла, а на Лівобережжі – 8 – 13.

Вдень прогнозують 12 – 17 градусів тепла, а на південному сході країни буде ще тепліше – 18 – 23.

У Карпатах температура вночі та вдень становитиме 0 – 5 градусів тепла.

Погода 18 травня / Карта Укргідрометцентру

Яка температура по обласних центрах