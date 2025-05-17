Та чи можливі ще заморозки в Україні, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Заморозки в Україні

Раніше заморозки в Україні фіксували й у червні. Синоптикиня відповіла, чи можливо, що похолодання в Україні ще буде.

Статистично якщо говорити, то й у травні, й у червні бувають такі процеси,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас представниця Укргідрометцентру висловила сподівання, що, можливо, все ж після таких тривалих процесів з півночі трохи зміниться барична конфігурація, тобто циркуляція атмосферних процесів, і вже буде більше надходити тепле повітря.

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Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +1 – +9 градусів. У гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.

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На Львівщині знову заморозки

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що характер погоди на вихідні не зазнає суттєвих змін. У суботу пройдуть невеликі, у неділю помірні дощі.

"Нічні температури +1 – +6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту (17 травня вночі місцями й у повітрі) 0 – -3 градуси", – зазначили синоптики.

Додали, що денні температури очікуються в межах +9 – +15 градусів. Втім, відчувана температура здаватиметься нижчою за фактичну через поривчасті вітри.

"Вдягаємося тепло, парасольки напоготові – так чи інакше, а літо вже близько. Спокійних і приємних вихідних!" – написали у Львівському РЦГМ.

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Яка причина похолодання у травні