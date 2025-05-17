Но возможны ли еще заморозки в Украине, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Заморозки в Украине

Ранее заморозки в Украине фиксировали и в июне. Синоптик ответила, возможно ли, что похолодание в Украине еще будет.

Статистически если говорить, то и в мае, и в июне бывают такие процессы,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время представитель Укргидрометцентра выразила надежду, что, возможно, все же после таких длительных процессов с севера немного изменится барическая конфигурация, то есть циркуляция атмосферных процессов, и уже будет больше поступать теплый воздух.

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Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 – +9 градусов. В горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.

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На Львовщине снова заморозки

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что характер погоды на выходные не претерпит существенных изменений. В субботу пройдут небольшие, в воскресенье умеренные дожди.

"Ночные температуры +1 – +6 градусов, заморозки на поверхности почвы (17 мая ночью местами и в воздухе) 0 – -3 градуса", – отметили синоптики.

Добавили, что дневные температуры ожидаются в пределах +9 – +15 градусов. Впрочем, ощущаемая температура будет казаться ниже фактической из-за порывистых ветров.

"Одеваемся тепло, зонтики наготове – так или иначе, а лето уже близко. Спокойных и приятных выходных!" – написали во Львовском РЦГМ.

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Какова причина похолодания в мае