Но возможны ли еще заморозки в Украине, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Узнайте также Будет ли резкое потепление до +25 градусов уже вскоре
Заморозки в Украине
Ранее заморозки в Украине фиксировали и в июне. Синоптик ответила, возможно ли, что похолодание в Украине еще будет.
Статистически если говорить, то и в мае, и в июне бывают такие процессы,
– отметила Наталья Птуха.
В то же время представитель Укргидрометцентра выразила надежду, что, возможно, все же после таких длительных процессов с севера немного изменится барическая конфигурация, то есть циркуляция атмосферных процессов, и уже будет больше поступать теплый воздух.
Читайте также Потепление в Украине: когда наступит метеорологическое лето
Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 – +9 градусов. В горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.
Смотрите также Зимняя сказка за несколько недель до лета: Карпаты завалило снегом – невероятные фото
На Львовщине снова заморозки
Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что характер погоды на выходные не претерпит существенных изменений. В субботу пройдут небольшие, в воскресенье умеренные дожди.
"Ночные температуры +1 – +6 градусов, заморозки на поверхности почвы (17 мая ночью местами и в воздухе) 0 – -3 градуса", – отметили синоптики.
Добавили, что дневные температуры ожидаются в пределах +9 – +15 градусов. Впрочем, ощущаемая температура будет казаться ниже фактической из-за порывистых ветров.
"Одеваемся тепло, зонтики наготове – так или иначе, а лето уже близко. Спокойных и приятных выходных!" – написали во Львовском РЦГМ.
Читайте также Последний раз было в 1978 году: во Львове зафиксировали температурный антирекорд
Какова причина похолодания в мае
- Наталья Птуха также рассказала, что прохладная погода, которая сейчас наблюдается, связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт.
- Объясняла, такая циркуляция атмосферных процессов, что у нас постоянно есть воздушные потоки из северных широт и продолжает поступать вот этот прохладный воздух.
- "И если в ночные часы иногда есть прояснения, то, конечно, могут быть и заморозки на поверхности почвы в некоторых регионах", – отмечала синоптик.