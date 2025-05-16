Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Метеорологическое лето в Украине

В Укргидрометцентре отмечали, что климатический показатель начала лета – это устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов. Преимущественно он происходит во второй декаде мая, только на Закарпатье и Юге – в первой.

Учитывая такие процессы, которые у нас есть сейчас, – ниже нормы среднесуточные показатели, – скорее всего, метеорологическое лето может немного задержаться,

– рассказала Наталья Птуха.

Интересно, что в 2024 году метеорологическое лето наступило в середине мая и продолжалось практически до первой декады октября. В частности, на Николаевщине и Херсонщине оно было около 180 дней.

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Когда будет потепление