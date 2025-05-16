Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Метеорологическое лето в Украине
В Укргидрометцентре отмечали, что климатический показатель начала лета – это устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов. Преимущественно он происходит во второй декаде мая, только на Закарпатье и Юге – в первой.
Учитывая такие процессы, которые у нас есть сейчас, – ниже нормы среднесуточные показатели, – скорее всего, метеорологическое лето может немного задержаться,
– рассказала Наталья Птуха.
Интересно, что в 2024 году метеорологическое лето наступило в середине мая и продолжалось практически до первой декады октября. В частности, на Николаевщине и Херсонщине оно было около 180 дней.
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Когда будет потепление
- Наталья Птуха также рассказывала, что стремительное потепление в ближайшей синоптической перспективе пока не ожидается.
- Синоптик отмечала, что определенное повышение температуры может быть по южным областям 15 – 16 мая. Впрочем, на выходных и начале следующей недели снова возможно возвращение к такому температурному режиму, который сейчас.
- "Положительная тенденция уже где-то с середины следующей недели должна больше давать о себе знать. Ожидаем, что там все же температура будет уже в сторону повышения", – сказала представительница Укргидрометцентра.
- Уточнила, что повышение температуры ожидается в начале третьей декады мая.
- "Но пока у нас практически до конца второй декады, 20-х чисел, остается плюс-минус вот такой температурный фон, как сейчас", – отметила синоптик.
- Кстати, Наталья Птуха 13 мая рассказывала, что средняя суточная температура ниже климатической нормы на 5 – 9 градусов. Только в Крыму 12 мая она была ниже нормы примерно на 3 градуса.