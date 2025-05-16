Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Метеорологічне літо в Україні

В Укргідрометцентрі зазначали, що кліматичний показник початку літа – це стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів. Переважно він відбувається у другій декаді травня, лише на Закарпатті та Півдні – у першій..

З огляду на такі процеси, які в нас є зараз, – нижчі за норму середньодобові показники, – скоріш за все, метеорологічне літо може трохи затриматися,

– розповіла Наталія Птуха.

Цікаво, що у 2024 році метеорологічне літо настало в середині травня й тривало практично до першої декади жовтня. Зокрема, на Миколаївщині та Херсонщині воно було близько 180 днів.

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Коли буде потепління