В то же время отмечают, что только в Донецкой и Луганской областях будет светить солнце.

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Погода в Украине 18 сентября

В Западной Украине прогнозируют дождливую погоду. Температура составит + 14 ... +19 градусов. В восточных областях сухо, а также теплее – днем +20...+22 градусов.

Северные регионы попадут под осадки. Отметки на термометрах там покажут + 14...+16 градусов. На Юге тоже дожди, в то же время следует ожидать +20..+23 градусов.

В Киеве 17 сентября также стоит брать с собой зонтик. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +14...+16

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +19...+21

Одесса – + 20...+22

Николаев – + 21...+23

Херсон – + 20...+22

Симферополь – + 21...+23

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – + 20...+22

Днепр – +17...+19

Запорожье – + 20...+22

Донецк – + 20...+22

Луганск – + 20...+22

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 17 сентября / данные Укргидрометцентра