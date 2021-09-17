Водночас зазначають, що лише на Донеччині та Луганщині світитиме сонце.
Читайте також У Карпатах буде небезпечно: на які ще регіони суне потужна негода
Погода в Україні 18 вересня
У Західній Україні прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +14…+19 градусів. У східних областях сухо, а також тепліше – вдень +20...+22 градусів.
Північні регіони потраплять під опади. Позначки на термометрах там покажуть +14...+16 градусів. На Півдні теж дощі, водночас слід очікувати +20..+23 градусів.
У Києві 17 вересня також варто брати зі собою парасольку. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +16...+18
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +14...+16
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +19...+21
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +20...+22
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків – +16...+18
Київ – +17...+19