Станет немножко холоднее, но в одной из областей пригреет солнышко: прогноз погоды на 19 апреля
В воскресенье, 19 апреля, в Украине будет несколько холоднее. Кое-где возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 19 апреля?
В воскресенье в некоторых восточных областях ожидаются небольшие дожди. Сухая погода сохранится на западе, севере и частично на востоке.
Ветер будет умеренный – 5 – 10 метров в секунду, преимущественно северного направления, ночью с восточного направления.
Температура ночью будет колебаться в пределах +3 – +8 градусов, днем воздух прогреется до +11 – +15. На Закарпатье будет теплее – до +17 градусов.
Ночью 19 апреля возможны заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и большинстве центральных областей.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +11...+13;
- Винница +12...+14;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +11...+13.
Погода в Украине на 19 апреля 2026 года / Фото Укргидрометцентра
Какую погоду обещают на выходные?
На выходные в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, местами с заморозками.
Ночью и утром 19 апреля возможен туман. В северных регионах только в дневное время возможны незначительные дожди. Также в Крыму и Приазовье выпадут дожди.