24 Канал Станет немножко холоднее, но в одной из областей пригреет солнышко: прогноз погоды на 19 апреля
18 апреля, 16:54
Сергей Попович

В воскресенье, 19 апреля, в Украине будет несколько холоднее. Кое-где возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 19 апреля?

В воскресенье в некоторых восточных областях ожидаются небольшие дожди. Сухая погода сохранится на западе, севере и частично на востоке.

Ветер будет умеренный – 5 – 10 метров в секунду, преимущественно северного направления, ночью с восточного направления.

Температура ночью будет колебаться в пределах +3 – +8 градусов, днем воздух прогреется до +11 – +15. На Закарпатье будет теплее – до +17 градусов.

Ночью 19 апреля возможны заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и большинстве центральных областей.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +11...+13.


Погода в Украине на 19 апреля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Какую погоду обещают на выходные?

  • На выходные в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, местами с заморозками.

  • Ночью и утром 19 апреля возможен туман. В северных регионах только в дневное время возможны незначительные дожди. Также в Крыму и Приазовье выпадут дожди.