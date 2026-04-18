Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 19 квітня?

У неділю у деяких східних областях очікуються невеликі дощі. Суха погода утримається на заході, півночі та частково на сході.

Вітер буде помірний – 5 – 10 метрів за секунду, переважно північного напрямку, вночі зі східного напрямку.

Температура вночі коливатиметься в межах +3 – +8 градусів, удень повітря прогріється до +11 – +15. На Закарпатті буде тепліше – до +17 градусів.

Вночі 19 квітня можливі заморозки на поверхні грунту у північних, східних та більшості центральних областей.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +12...+14;
  • Чернігів +11...+13;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +13...+15;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +11...+13.


Погода в Україні на 19 квітня 2026 року / Фото Укргідрометцентру

Яку погоді обіцяють на вихідні?

  • На вихідні в Україні очікується нестійка погода з дощами, місцями із заморозками.

  • Уночі та вранці 19 квітня можливий туман. У північних регіонах лише у денний час можливі незначні дощі. Також у Криму та Приазов'ї випадуть дощі.