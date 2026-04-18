Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 19 апреля?

В воскресенье в некоторых восточных областях ожидаются небольшие дожди. Сухая погода сохранится на западе, севере и частично на востоке.

Ветер будет умеренный – 5 – 10 метров в секунду, преимущественно северного направления, ночью с восточного направления.

Температура ночью будет колебаться в пределах +3 – +8 градусов, днем воздух прогреется до +11 – +15. На Закарпатье будет теплее – до +17 градусов.

Ночью 19 апреля возможны заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и большинстве центральных областей.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +12...+14;

Ужгород +15...+17;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +11...+13;

Винница +12...+14;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +12...+14;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +13...+15;

Луганск +12...+14;

Харьков +11...+13.



Погода в Украине на 19 апреля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

