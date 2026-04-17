Утім, уночі можливі заморозки, тож умови будуть помірно теплими. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода на вихідних?

Субота, 18 квітня

У західних областях можливі незначні дощі, місцями з грозою. У нічні і ранкові години буде туман. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 градусів, удень буде +10...+15 градусів, на Закарпатті – до +17 градусів.

У північних областях також можливі незначні опади та слабкий туман місцями. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +10…+15 градусів.

У центральних областях теж передбачають незначні дощі та слабкий туман. Температура повітря у нічні години становитиме +4...+9 градусів, удень прогнозують підвищення в діапазоні +12...+17 градусів.

У південних областях та Криму істотних опадів не буде, але в Одеській області можливий сильний вітер. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 градусів, удень буде +13…+18 градусів.

У східних областях випадуть незначні дощі, подекуди опади будуть помірними. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, у денний час прогнозують +10…+15 градусів, на Донбасі пригріє до +13…+18 градусів.

Неділя, 19 квітня

У західних регіонах істотних опадів не прогнозують, буде хмарно з проясненнями. Уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, удень очікується +13…+18 градусів.

У північних регіонах лише у денний час можливі незначні дощі. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +1…+6 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +8…+13 градусів.

У центральних регіонах прогнозують хмарність з проясненнями та відсутність опадів. Температура повітря вночі становитиме в діапазоні 0…+5 градусів, впродовж дня очікуються показники в межах +12…+17 градусів.

У південних регіонах переважатиме погода без опадів, проте у Криму та Приазов'ї випадуть дощі. Протягом ночі температура повітря коливатиметься в межах +3...+8 градусів, удень очікується +13...+18 градусів.

У східних регіонах дощі можливі лише у нічні години, вдень здебільшого буде сухо. Температура повітря вночі, згідно з прогнозом, буде +3…+8 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +9…+14 градусів.

