Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яку погоду чекати 18 квітня?
Синоптики прогнозують, що у суботу Україною пройдуть невеликі дощі. Опадів не буде лише у західних та південно-східних регіонах.
У нічні та ранкові години на північному сході та здебільшого в центральних областях місцями очікується туман. А вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду буде переважно з Півночі.
Температура повітря вночі становитиме +3 – +8 градусів, а вдень прогріється до +11 – +16 градусів. На південному сході пригріє до +19 градусів.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +12...+14;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +13...+15.
Погода в Україні на 18 квітня 2026 року / Фото Укргідрометцентру
Чи буде ще похолодання у квітні?
Циклони над Білоруссю та Туреччиною принесуть в Україну короткочасні дощі та, можливо, подекуди грози 17 – 18 квітня. Похолоднішає вже з 19 квітня. Посилений вітер принесе сухе арктичне повітря. Вночі буде від +2 до +7 градусів, вдень – від +10 до +15 градусів вдень.
Водночас в Укргідрометцентрі прогнозували, що на південному сході країни та на Закарпатті на вихідних буде від +14 до +19 градусів.