Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду чекати 18 квітня?

Синоптики прогнозують, що у суботу Україною пройдуть невеликі дощі. Опадів не буде лише у західних та південно-східних регіонах.

У нічні та ранкові години на північному сході та здебільшого в центральних областях місцями очікується туман. А вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду буде переважно з Півночі.

Температура повітря вночі становитиме +3 – +8 градусів, а вдень прогріється до +11 – +16 градусів. На південному сході пригріє до +19 градусів.

Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +12...+14;

Ужгород +13...+15;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +11...+13;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +13...+15;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +16...+18;

Харків +13...+15.

Погода в Україні на 18 квітня 2026 року / Фото Укргідрометцентру

Чи буде ще похолодання у квітні?