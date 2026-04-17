Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду ждать 18 апреля?
Синоптики прогнозируют, что в субботу по Украине пройдут небольшие дожди. Осадков не будет только в западных и юго-восточных регионах.
В ночные и утренние часы на северо-востоке и в основном в центральных областях местами ожидается туман. А ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду будет преимущественно с севера.
Температура воздуха ночью составит +3 – +8 градусов, а днем прогреется до +11 – +16 градусов. На юго-востоке пригреет до +19 градусов.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +11...+13;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +13...+15.
Погода в Украине на 18 апреля 2026 года / Фото Укргидрометцентра
Будет ли еще похолодание в апреле?
Циклоны над Беларусью и Турцией принесут в Украину кратковременные дожди и, возможно, местами грозы 17 – 18 апреля. Похолодает уже с 19 апреля. Усиленный ветер принесет сухой арктический воздух. Ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +10 до +15 градусов днем.
В то же время в Укргидрометцентре прогнозировали, что на юго-востоке страны и на Закарпатье на выходных будет от +14 до +19 градусов.