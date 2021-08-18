Общей чертой для погоды почти во всех областях Украины будет легкое похолодание. Температура упадет до + 22...+27 градусов. Жара в более + 30 градусов будет сохраняться только в восточных регионах.

Обратите внимание Значительную часть Украины накроют грозы, град и шквалы – объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 19 августа

В западных и центральных областях синоптики прогнозируют облачную погоду, но без дождей. Впрочем, противоположная погода будет на Востоке – днем дождь, который будет переходить в грозу, местами ветер 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве будет облачно, однако дожди маловероятны. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 градусов.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины воздух будет свежим и комфортным. Ночью и утром даже будет несколько прохладно – +10...+16 градусов. Только на Востоке в четверг задержится завтра жара – + 28...+32 градуса.

Дожди же, по словам синоптика, связаны с атмосферным фронтом. Они омоют Юг и кое-где Восток. На Западе и севере Украины осадки маловероятны.



Погода 19 августа в Европе / изображение из Фейсбука Натальи Диденко

Прогноз погоды в городах Украины 19 августа

Ужгород – + 22...+24

Львов – + 22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – + 22...+24

Черновцы – + 22...+24

Хмельницкий – + 22...+24

Луцк – + 22...+24

Ровно – + 22...+24

Житомир – + 22...+24

Винница – + 22...+24

Одесса – + 23...+35

Николаев – + 23...+25

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 30...+32

Киев – + 21...+23



Прогноз погоды в городах Украины 19 августа / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко

Завтра придет Спас!

И хотя перчатки еще готовить явно не стоит, все же как раз в этой окраине праздников августовских пришло к нам похолодание, как маячок на грядущий сентябрь.

19-го августа в большинстве областей Украины воздух будет свежим, комфортным, в течение дня ожидается +22+27 градусов, ночью и утром будет прохладно, +10+16 градусов.

В Днепре с районами, в Полтавской, Запорожской, Херсонской областях градусы съедут до + 27 + 29 градусов.

И только на Востоке еще задержится завтра жара в виде +28+32 градусов.

Дожди, связанные с сегодняшним атмосферным фронтом, в четверг пройдут в центральных областях, на юге и кое-где на востоке.

На Западе и севере Украины 19-го августа осадки маловероятны.

В Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако дожди в столице завтра – вряд ли. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22 + 24 градусов.

Приближаются важные праздничные дни, в Киеве, столице Украины, планируется много мероприятий на открытом воздухе, посвященных Дню Независимости. Поэтому немного заглянем вперед.

По предварительным прогнозам!

22-го августа, когда планируется концерт "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки" на Михайловской площади, дождя не предвидится. Лишь в ночь на 22 августа есть вероятность небольшого. Днем +24 градуса, вечером +18+20 градусов. Ярина Винницкая всё чётко!

На День Флага, 23-го августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов.

И на День Независимости, 24-го августа, погода в Киеве обещает быть хорошей) Будет много солнца, дождь не ожидается. Днем +24+26 градусов, вечером +18+20 градусов.

Уточнения, конечно, возможны, буду внимательно следить.

Какой предполагается синоптическая ситуация в ближайшие дни во всех областях Украины – как всегда, ежедневно)

А пока приготовьте, чтобы не забыть, самую красивую миску – завтра там будут гордиться белыми, красными и желтыми боками яблоки и груши)