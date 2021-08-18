Общей чертой для погоды почти во всех областях Украины будет легкое похолодание. Температура упадет до + 22...+27 градусов. Жара в более + 30 градусов будет сохраняться только в восточных регионах.
Обратите внимание Значительную часть Украины накроют грозы, град и шквалы – объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине 19 августа
В западных и центральных областях синоптики прогнозируют облачную погоду, но без дождей. Впрочем, противоположная погода будет на Востоке – днем дождь, который будет переходить в грозу, местами ветер 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве будет облачно, однако дожди маловероятны. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 градусов.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины воздух будет свежим и комфортным. Ночью и утром даже будет несколько прохладно – +10...+16 градусов. Только на Востоке в четверг задержится завтра жара – + 28...+32 градуса.
Дожди же, по словам синоптика, связаны с атмосферным фронтом. Они омоют Юг и кое-где Восток. На Западе и севере Украины осадки маловероятны.
Погода 19 августа в Европе / изображение из Фейсбука Натальи Диденко
Прогноз погоды в городах Украины 19 августа
Ужгород – + 22...+24
Львов – + 22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – + 22...+24
Черновцы – + 22...+24
Хмельницкий – + 22...+24
Луцк – + 22...+24
Ровно – + 22...+24
Житомир – + 22...+24
Винница – + 22...+24
Одесса – + 23...+35
Николаев – + 23...+25
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – + 22...+24
Чернигов – + 22...+24
Сумы – + 23...+25
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 27...+29
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 31...+33
Харьков – + 30...+32
Киев – + 21...+23
Прогноз погоды в городах Украины 19 августа / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко
Завтра придет Спас!
И хотя перчатки еще готовить явно не стоит, все же как раз в этой окраине праздников августовских пришло к нам похолодание, как маячок на грядущий сентябрь.
19-го августа в большинстве областей Украины воздух будет свежим, комфортным, в течение дня ожидается +22+27 градусов, ночью и утром будет прохладно, +10+16 градусов.
В Днепре с районами, в Полтавской, Запорожской, Херсонской областях градусы съедут до + 27 + 29 градусов.
И только на Востоке еще задержится завтра жара в виде +28+32 градусов.
Дожди, связанные с сегодняшним атмосферным фронтом, в четверг пройдут в центральных областях, на юге и кое-где на востоке.
На Западе и севере Украины 19-го августа осадки маловероятны.
В Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако дожди в столице завтра – вряд ли. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22 + 24 градусов.
Приближаются важные праздничные дни, в Киеве, столице Украины, планируется много мероприятий на открытом воздухе, посвященных Дню Независимости. Поэтому немного заглянем вперед.
По предварительным прогнозам!
22-го августа, когда планируется концерт "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки" на Михайловской площади, дождя не предвидится. Лишь в ночь на 22 августа есть вероятность небольшого. Днем +24 градуса, вечером +18+20 градусов. Ярина Винницкая всё чётко!
На День Флага, 23-го августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов.
И на День Независимости, 24-го августа, погода в Киеве обещает быть хорошей) Будет много солнца, дождь не ожидается. Днем +24+26 градусов, вечером +18+20 градусов.
Уточнения, конечно, возможны, буду внимательно следить.
Какой предполагается синоптическая ситуация в ближайшие дни во всех областях Украины – как всегда, ежедневно)
А пока приготовьте, чтобы не забыть, самую красивую миску – завтра там будут гордиться белыми, красными и желтыми боками яблоки и груши)