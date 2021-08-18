Спільною рисою для погоди майже в усіх областях України буде легке похолодання. Температура впаде до +22...+27 градусів. Спека у понад +30 градусів зберігатиметься лише у східних регіонах.
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Погода в Україні 19 серпня
У західних і центральних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, однак без дощів. Втім, протилежна погода буде на Сході – вдень дощ, що переходитиме у грозу, подекуди вітер 7 – 12 метрів на секунду.
У Києві буде хмарно, проте дощі малоймовірні. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22...+24 градусів.
Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, у більшості областей України повітря буде свіжим та комфортним. Уночі та вранці навіть буде дещо прохолодно – +10...+16 градусів. Лише на Сході у четвер затримається завтра спека – +28...+32 градуси.
Дощі ж, за словами синоптикині, пов'язані з атмосферним фронтом. Вони омиють Південь та подекуди Схід. На Заході та Півночі України опади малоймовірні.
Погода 19 серпня в Європі / Зображення зі фейсбуку Наталки Діденко
Прогноз погоди у містах України 19 серпня
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +23...+35
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +30...+32
Київ – +21...+23
Прогноз погоди у містах України 19 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко
Завтра прийде Спас!
І хоча рукавички ще готувати явно не варто, все ж якраз в цій околиці свят серпневих прийшло до нас похолодання, як маячок на прийдешній вересень.
19-го серпня в більшості областей України повітря буде свіжим, комфортним, протягом дня очікується +22+27 градусів, вночі та вранці навіть буде прохолодно, +10+16 градусів.
У Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині градуси з'їдуть до +27+29 градусів.
І лише на Сході ще затримається завтра спека у вигляді +28+32 градусів.
Дощі, пов'язані з сьогоднішнім атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на Півдні та подекуди на Сході.
На Заході та Півночі України 19-го серпня опади малоймовірні.
У Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте дощі в столиці завтра - навряд. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.
Наближаються важливі святкові дні, у Києві, столиці України, планується багато заходів на відкритому повітрі, присвячених Дню Незалежності. Тому трохи зазирнемо наперед.
За попередніми прогнозами!
22-го серпня, коли планується концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики" на Михайлівській площі, дощу не передбачається. Лише в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликого. Вдень +24 градуси, ввечері +18+20 градусів. Ярина Винницька всьо чотко!
На День Прапора, 23-го серпня, у Києві буде сонячно, +25 градусів.
І на День Незалежності, 24-го серпня, погода в Києві обіцяє бути хорошою) Буде багато сонця, дощ не очікується. Вдень +24+26 градусів, ввечері +18+20 градусів.
Уточнення, звичайно, можливі, буду уважно стежити.
Якою передбачається синоптична ситуація найближчими днями в усіх областях України - як завжди, щодня)
А поки що приготуйте, щоб не забути, найкрасивішу миску - завтра там пишатимуться білими, червоними та жовтими боками яблука й груші)