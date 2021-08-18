Спільною рисою для погоди майже в усіх областях України буде легке похолодання. Температура впаде до +22...+27 градусів. Спека у понад +30 градусів зберігатиметься лише у східних регіонах.

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Погода в Україні 19 серпня

У західних і центральних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, однак без дощів. Втім, протилежна погода буде на Сході – вдень дощ, що переходитиме у грозу, подекуди вітер 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві буде хмарно, проте дощі малоймовірні. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22...+24 градусів.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, у більшості областей України повітря буде свіжим та комфортним. Уночі та вранці навіть буде дещо прохолодно – +10...+16 градусів. Лише на Сході у четвер затримається завтра спека – +28...+32 градуси.

Дощі ж, за словами синоптикині, пов'язані з атмосферним фронтом. Вони омиють Південь та подекуди Схід. На Заході та Півночі України опади малоймовірні.



Погода 19 серпня в Європі / Зображення зі фейсбуку Наталки Діденко

Прогноз погоди у містах України 19 серпня

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+35

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +30...+32

Київ – +21...+23



Прогноз погоди у містах України 19 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко

Завтра прийде Спас!

І хоча рукавички ще готувати явно не варто, все ж якраз в цій околиці свят серпневих прийшло до нас похолодання, як маячок на прийдешній вересень.

19-го серпня в більшості областей України повітря буде свіжим, комфортним, протягом дня очікується +22+27 градусів, вночі та вранці навіть буде прохолодно, +10+16 градусів.

У Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині градуси з'їдуть до +27+29 градусів.

І лише на Сході ще затримається завтра спека у вигляді +28+32 градусів.

Дощі, пов'язані з сьогоднішнім атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на Півдні та подекуди на Сході.

На Заході та Півночі України 19-го серпня опади малоймовірні.

У Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте дощі в столиці завтра - навряд. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.

Наближаються важливі святкові дні, у Києві, столиці України, планується багато заходів на відкритому повітрі, присвячених Дню Незалежності. Тому трохи зазирнемо наперед.

За попередніми прогнозами!

22-го серпня, коли планується концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики" на Михайлівській площі, дощу не передбачається. Лише в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликого. Вдень +24 градуси, ввечері +18+20 градусів. Ярина Винницька всьо чотко!

На День Прапора, 23-го серпня, у Києві буде сонячно, +25 градусів.

І на День Незалежності, 24-го серпня, погода в Києві обіцяє бути хорошою) Буде багато сонця, дощ не очікується. Вдень +24+26 градусів, ввечері +18+20 градусів.

Уточнення, звичайно, можливі, буду уважно стежити.

Якою передбачається синоптична ситуація найближчими днями в усіх областях України - як завжди, щодня)

А поки що приготуйте, щоб не забути, найкрасивішу миску - завтра там пишатимуться білими, червоними та жовтими боками яблука й груші)