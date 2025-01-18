В каких областях будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 19 января

Погода в воскресенье, 19 января, в Украине будет облачной с прояснениями. Большие морозы не ожидаются. Кое-где будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 19 января

На Востоке, ночью и на Юго-Востоке будет идти небольшой мокрый снег. Между тем на остальной территории без осадков. Также ночью и утром на Западе местами туман, а на дорогах гололедица.

Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью от +2 до -3 градусов, в Карпатах -2 – -3. Днем +1 – +6, но в восточных и Сумской областях около 0 градусов.

Прогноз погоды на 19 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах