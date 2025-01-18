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18 января 2025, 14:18
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В каких областях будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 19 января

Юлия Мурина

Погода в воскресенье, 19 января, в Украине будет облачной с прояснениями. Большие морозы не ожидаются. Кое-где будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 19 января

На Востоке, ночью и на Юго-Востоке будет идти небольшой мокрый снег. Между тем на остальной территории без осадков. Также ночью и утром на Западе местами туман, а на дорогах гололедица.

Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью от +2 до -3 градусов, в Карпатах -2 – -3. Днем +1 – +6, но в восточных и Сумской областях около 0 градусов.

Прогноз погоды на 19 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +3 – +5
  • Ужгород +2 – +4
  • Львов +4 – +6
  • Ивано-Франковск +5 – +7
  • Тернополь +3 – +5
  • Черновцы +5 – +7
  • Хмельницкий +3 – +5
  • Луцк +2 – +4
  • Ровно +2 – +4
  • Житомир +3 – +5
  • Винница +4 – +6
  • Одесса +5 – +7
  • Николаев +4 – +6
  • Херсон +3 – +5
  • Симферополь +4 – +6
  • Кропивницкий +3 – +5
  • Черкассы +3 – +5
  • Чернигов +1 – +3
  • Сумы -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Днепр +1 – +3
  • Запорожье +2 – +4
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков -1 – +3