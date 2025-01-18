18 января 2025, 14:18
В каких областях будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 19 января
Погода в воскресенье, 19 января, в Украине будет облачной с прояснениями. Большие морозы не ожидаются. Кое-где будет идти мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 19 января
На Востоке, ночью и на Юго-Востоке будет идти небольшой мокрый снег. Между тем на остальной территории без осадков. Также ночью и утром на Западе местами туман, а на дорогах гололедица.
Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью от +2 до -3 градусов, в Карпатах -2 – -3. Днем +1 – +6, но в восточных и Сумской областях около 0 градусов.
Температура в крупных городах
- Киев +3 – +5
- Ужгород +2 – +4
- Львов +4 – +6
- Ивано-Франковск +5 – +7
- Тернополь +3 – +5
- Черновцы +5 – +7
- Хмельницкий +3 – +5
- Луцк +2 – +4
- Ровно +2 – +4
- Житомир +3 – +5
- Винница +4 – +6
- Одесса +5 – +7
- Николаев +4 – +6
- Херсон +3 – +5
- Симферополь +4 – +6
- Кропивницкий +3 – +5
- Черкассы +3 – +5
- Чернигов +1 – +3
- Сумы -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +2 – +4
- Донецк +1 – +3
- Луганск +1 – +3
- Харьков -1 – +3