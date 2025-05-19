Грозы, дожди и шквалы: сегодня в Украине прогнозируют нетипичную для мая непогоду
- 19 мая в Украине прогнозируется нетипичная непогода для мая – с грозами, дождями, и сильными порывами ветра.
- Во многих областях объявлен желтый уровень опасности.
Синоптики на понедельник, 19 мая, прогнозируют в Украине нетипичную для мая непогоду. Она задержится на два дня.
Ожидаются грозы, дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 19 мая
Во многих областях 19 мая объявлен І уровень опасности, желтый.
Справочно. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Днем в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы. Кроме того, в юго-восточной части страны прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Предупреждение о непогоде 19 мая / Карта Укргидрометцентра
Также Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает область о граде.
В западных областях погода тоже не будет благоприятной. У Карпатах местами будут значительные осадки.
В Ивано-Франковске и области ожидается значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше). Также будут порывы северо-западного ветра (скорость 15 – 20 метров в секунду), гроза, град (6 – 19 миллиметров). Кроме того, утром в городе был туман.
У Львове и области также прогнозируют дожди (местами значительные), грозы, местами град.
Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду. В течение дня местами будут порывы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Погода 20 – 21 мая
Как и 19 мая, так и 20 мая в Украине прогнозируют небольшие и умеренные дожди, а в южных, центральных и восточных областях днем также могут быть грозы.
Порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду.
21 мая в большинстве областей ожидается прекращение осадков.
19 – 20 мая ночью столбики термометров будут показывать 4 – 12 тепла, а днем 12 – 17.
21 мая будет несколько теплее – 16 – 21.