Грозы, дожди и шквалы: сегодня в Украине прогнозируют нетипичную для мая непогоду

Синоптики на понедельник, 19 мая, прогнозируют в Украине нетипичную для мая непогоду. Она задержится на два дня.

Ожидаются грозы, дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 19 мая

Во многих областях 19 мая объявлен І уровень опасности, желтый.

Справочно. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Днем в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы. Кроме того, в юго-восточной части страны прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Предупреждение о непогоде 19 мая / Карта Укргидрометцентра

Также Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает область о граде.

В западных областях погода тоже не будет благоприятной. У Карпатах местами будут значительные осадки.

В Ивано-Франковске и области ожидается значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше). Также будут порывы северо-западного ветра (скорость 15 – 20 метров в секунду), гроза, град (6 – 19 миллиметров). Кроме того, утром в городе был туман.

У Львове и области также прогнозируют дожди (местами значительные), грозы, местами град.

Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду. В течение дня местами будут порывы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.