Однако в некоторых областях прогнозируется еще до 13 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 19 ноября

Во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В западных, ночью и в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом,
– говорят в Укргидрометцентре.

На остальной территории в этот день будет без осадков.

Ветер прогнозируется юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах – местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометра будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем ожидается 3 – 8 градусов тепла, в южной части – даже до 13.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +5..+7
  • Ужгород +5..+7
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Винница +7...+9
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +9...+11
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +3...+5
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +7...+9
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +5...+7

Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / Карта Укргидрометцентра