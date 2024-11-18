Однак у деяких областях прогнозується ще до 13 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 19 листопада

У вівторок синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

У західних, вночі і в північних областях невеликий дощ з мокрим снігом,
– кажуть в Укргідрометцентрі.

На решті території цього дня буде без опадів.

Вітер прогнозується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у Карпатах – місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Удень очікується 3 – 8 градусів тепла, у південній частині – навіть до 13.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +5..+7
  • Ужгород +5..+7
  • Львів +5..+7
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +7...+9
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +7...+9
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +9...+11
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +3...+5
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +7...+9
  • Луганськ +7...+9
  • Харків +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / Карта Укргідрометцентру