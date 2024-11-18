Однак у деяких областях прогнозується ще до 13 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 19 листопада

У вівторок синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

У західних, вночі і в північних областях невеликий дощ з мокрим снігом,

– кажуть в Укргідрометцентрі.

На решті території цього дня буде без опадів.

Вітер прогнозується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у Карпатах – місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Удень очікується 3 – 8 градусів тепла, у південній частині – навіть до 13.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +5..+7

Ужгород +5..+7

Львів +5..+7

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +5...+7

Чернівці +7...+9

Хмельницький +5...+7

Луцьк +4...+6

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +7...+9

Одеса +10...+12

Миколаїв +9...+11

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+8

Чернігів +4...+6

Суми +3...+5

Полтава +5...+7

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +7...+9

Луганськ +7...+9

Харків +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / Карта Укргідрометцентру