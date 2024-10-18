В каких областях будет до -5 градусов, а где пройдут дожди, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.
Обратите внимание Заморозки будут отходить: когда в Украине снова потеплеет
Погода на 19 октября
В пятницу в Украине будет переменная облачность. В целом без осадков.
Лишь в юго-восточной части небольшой дождь,
– отметили синоптики.
Добавили, ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северо-восточный, на Западе юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Между тем в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0 – -3 градуса. На остальной территории Украины +1 – +6 градусов.
Кстати, днем в Украине +7 – +12. Теплее только на Закарпатье, в частности, +11 – +16 градусов.
Прогноз погоды на 19 октября / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +9 – +11
- Ужгород +13 – +15
- Львов +11 – +13
- Ивано-Франковск +10 – +12
- Тернополь +10 – +12
- Черновцы +10 – +12
- Хмельницкий +10 – +12
- Луцк +10 – +12
- Ровно +10 – +12
- Житомир +9 – +11
- Винница +9 – +11
- Одесса +9 – +11
- Николаев +9 – +11
- Херсон +9 – +11
- Симферополь +9 – +11
- Кропивницкий +9 – +11
- Черкассы +8 – +10
- Чернигов +8 – +10
- Сумы +8 – +10
- Полтава +9 – +11
- Днепр +9 – +11
- Запорожье +8 – +10
- Донецк +5 – +7
- Луганск +5 – +7
- Харьков +8 – +10