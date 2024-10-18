В каких областях будет до -5 градусов, а где пройдут дожди, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

Обратите внимание Заморозки будут отходить: когда в Украине снова потеплеет

Погода на 19 октября

В пятницу в Украине будет переменная облачность. В целом без осадков.

Лишь в юго-восточной части небольшой дождь,
– отметили синоптики.

Добавили, ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северо-восточный, на Западе юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов,
– предупредили в Укргидрометцентре.

Между тем в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0 – -3 градуса. На остальной территории Украины +1 – +6 градусов.

Кстати, днем в Украине +7 – +12. Теплее только на Закарпатье, в частности, +11 – +16 градусов.

погода на 19 октябряПрогноз погоды на 19 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +9 – +11
  • Ужгород +13 – +15
  • Львов +11 – +13
  • Ивано-Франковск +10 – +12
  • Тернополь +10 – +12
  • Черновцы +10 – +12
  • Хмельницкий +10 – +12
  • Луцк +10 – +12
  • Ровно +10 – +12
  • Житомир +9 – +11
  • Винница +9 – +11
  • Одесса +9 – +11
  • Николаев +9 – +11
  • Херсон +9 – +11
  • Симферополь +9 – +11
  • Кропивницкий +9 – +11
  • Черкассы +8 – +10
  • Чернигов +8 – +10
  • Сумы +8 – +10
  • Полтава +9 – +11
  • Днепр +9 – +11
  • Запорожье +8 – +10
  • Донецк +5 – +7
  • Луганск +5 – +7
  • Харьков +8 – +10