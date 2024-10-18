В яких областях буде до -5 градусів, а де пройдуть дощі, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

Зверніть увагу Заморозки будуть відходити: коли в Україні знову потепліє

Погода на 19 жовтня

У п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Загалом без опадів.

Лише в південно-східній частині невеликий дощ,
– зазначили синоптики.

Додали, вночі та вранці в західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0 – -5 градусів,
– попередили в Укргідрометцентрі.

Тим часом у Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – -3 градуси. На решті території України +1 – +6 градусів.

До речі, вдень в Україні +7 – +12. Тепліше лише на Закарпатті, зокрема, +11 – +16 градусів.

погода на 19 жовтняПрогноз погоди на 19 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +9 – +11
  • Ужгород +13 – +15
  • Львів +11 – +13
  • Івано-Франківськ +10 – +12
  • Тернопіль +10 – +12
  • Чернівці +10 – +12
  • Хмельницький +10 – +12
  • Луцьк +10 – +12
  • Рівне +10 – +12
  • Житомир +9 – +11
  • Вінниця +9 – +11
  • Одеса +9 – +11
  • Миколаїв +9 – +11
  • Херсон +9 – +11
  • Сімферополь +9 – +11
  • Кропивницький +9 – +11
  • Черкаси +8 – +10
  • Чернігів +8 – +10
  • Суми +8 – +10
  • Полтава +9 – +11
  • Дніпро +9 – +11
  • Запоріжжя +8 – +10
  • Донецьк +5 – +7
  • Луганськ +5 – +7
  • Харків +8 – +10