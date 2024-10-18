Де саме чекати опадів і як довго вони будуть, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зверніть увагу Заморозки будуть відходити: коли в Україні знову потепліє

Дощі в Україні

Експертка зауважила, що загалом таку ситуацію у нас зумовив досить потужний антициклон. Його центр зараз розташовується над Білорусією. Вплив поширюється практично на більшу частину території України, окрім Південного Сходу.

Через це найближчими днями переважно утримується погода без опадів. Буде більше прояснень.

Лише Схід, Південний Схід трохи прикриті, більше хмарності. Можуть у п'ятницю та суботу пройти невеликі дощі, такого вже осіннього характеру,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас синоптикиня додала, що, внаслідок дощів, ці області убезпечені від заморозків.

"Тобто там хмарність, дощик трохи є, тому там заморозків у нас не буде", – підкреслила Птуха.

До речі, експертка зауважила, що практично до кінця жовтня в нас буде залишатися поле високого тиску. Очікується, що майже вся третя декада цього місяця в Україні буде сухою.

Дивіться також У Львові та на Прикарпатті – перші заморозки: надзвичайні фото

Де будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру

Цікаво Абсолютний максимум температури на Землі був побитий у липні 2024 року

У яких областях сильні заморозки