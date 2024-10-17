Про це розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Абсолютний максимум на Землі побитий у липні

Метеорологиня розповіла, що 2024 рік може виявитися значно тепліший ніж попередній. Зауважила, що вже за підсумками першого півріччя видно, що температури значно вищі.

У липні цього року на нашій планеті був побитий абсолютний максимум температури. Такої температури взагалі не спостерігалося,

– підкреслила Віра Балабух.

Звичайно, зміни, які відбуваються, є дуже суттєвими. Експертка наголосила, що стан планети можна оцінювати по температурі. Вона змінюється такими великими темпами.

Метеорологиня зауважила, що це призводить до дуже великих наслідків, – змін в усіх системах. Зокрема, і кріосфера змінюється, і водні ресурси.

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Цікаво! Метеорологиня зауважила, що, на жаль, в Україні підвищення середньої за рік температури повітря відбувається у 2,5 – 3 рази швидше, ніж ріст глобальної температури.