Хоча проблема глобального потепління привертає увагу вчених та політиків у всьому світі, в Україні їй не приділялося належної уваги. Донедавна існувало дуже мало серйозних досліджень щодо можливих змін клімату в країні в майбутньому.

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Температура в Україні зростатиме

Проте напередодні за підтримки ЄС кліматологи розробили стратегію адаптації до змін клімату для Миколаївської, Львівської та Івано-Франківської областей. Зокрема, вчені передбачили, яким може стати клімат в Україні до 2100 року.

За прогнозами, до 2040 року середньорічна температура в Україні збільшиться на 1 градус, а до кінця століття – на 2 – 4 градуси залежно від рівня викидів парникових газів.

Цікаво! 11 липня максимальна температура повітря у Києві досягла 34,2 градуса, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника 1885 року.

На Миколаївщині до середини століття кількість днів з екстремально високими температурами збільшиться на 20 – 26 днів, а максимальна денна температура влітку підніметься на 1,7 – 2,4 градуса. Аналогічні зміни прогнозуються й у західних регіонів.

Зимові морози стануть м'якшими

Підвищення середньорічної температури веде не тільки до спекотнішого літа, але і до більш м'яких зим. Очікується скорочення кількості морозних днів та підвищення мінімальних температур.

Взимку стане помітно менше опадів. До 2040 року у Миколаївській області очікується зниження рівня снігопадів на 3,4 – 12,9 міліметрів, у західних областях – на 7,8 – 45,2 міліметрів, а до кінця століття на заході країни це зниження може становити близько 20 см.

Загалом опадів в Україні випадатиме більше, але вони будуть нерівномірні. Тривалих періодів, коли дощ може йти протягом кількох днів, ставатиме менше. Натомість почастішають різкі зливи, грози та град. Посушливих періодів буде більше. На Миколаївщині тривалість безперервних посух становитиме 46 – 70 днів.