Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт детально розповів, яка буде погода в останній тиждень літа.

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Прогноз погоди на тиждень

Синоптик зазначив, що в Україні переважатимуть вітри східної чверті. Вони принесуть сухе та спекотне повітря з центральних районів Азії.

Водночас над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України дощі малоймовірні,

– зауважив Кібальчич.

У понеділок опадів не буде ніде. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі у західних та північних областях +10 – +15 градусів, на решті території України +18 – +23. Вдень +31 – +36, лише на крайньому Заході +25 – +30.

У вівторок, 27 серпня, у Криму, на півдні Херсонщини, у Карпатах і на Закарпатті пройдуть дощі, часом з грозами.

У Криму місцями сильні зливи,

– наголосив синоптик.

Додав, в інших регіонах без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, на Південному Сході та в Криму пориви, 17 – 22 метри на секунду. Вночі +17 – +23, вдень +30 – +35. Тільки у Криму та у Карпатах +21 – +26 градусів.

Далі, 28 серпня, в Україні без істотних опадів. Кібальчич зазначив, що в північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм внаслідок проходження активного циклону. Вітер східний / північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 Температура вночі +18 – +23 градуси, вдень +29 – +34.

У четвер на більшій частині території України також без істотних опадів. Тільки в окупованому Криму та Карпатах помірні дощі у супроводі гроз. Вітер східної чверті, 7 – 12 метрів на секунду, у південній половині окремі пориви, 15 – 17. Вночі +18 – +23, вдень +29 – +34 градуси.

У п'ятницю невеликі дощі з грозами ймовірні в Херсонській області та у Криму. У решті регіонів – без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду, у Приазов'ї пориви, 15 – 20. Вночі +19 – +24 градуси, вдень +30 – +35.

В останній день літа, 31 серпня, спекотна й суха погода утримається в більшості областей. У Криму – невеликі дощі та прохолода, зазначив Кібальчич. Вітер східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +19 – +24, вдень +30 – +35 градусів, на окупованому півострові +25 – +30.