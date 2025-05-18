Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 18 мая

В Украине в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, на Закарпатье и Прикарпатье – более интенсивные осадки.

Днем будет дождливо почти по всей территории страны – дожди будут умеренными. В южных, центральных, восточных областях, а также на Черниговщине и Сумщине возможны грозы.

Ветер преимущественно юго-западный и западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем в юго-восточной части страны возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +7 – +12 градусов на юге и востоке страны, днем там будет – +15 – +20 градусов. На остальной территории ночью +4 – +9 градусов, днем – +12 – +17 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее – +8 – +13 градусов.

В Карпатах также прогнозируют умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь. Температура в течение суток в горных регионах будет колебаться от 0 до +5 градусов.

В Киеве 18 мая также прогнозируют умеренный дождь днем и небольшой ночью. Температура ночью опустится до +7 – +9 градусов, а днем составит около +15 градусов.

Какие опасные метеорологические явления прогнозируют синоптики

В Укргидрометцентре также сообщили, что 19 мая днем в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях грозы, в юго-восточной части страны ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в ряде регионов объявили І уровень опасности, желтый.



Где объявили І уровень опасности, желтый в Украине / Карта Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Какая температура по областным центрам

Киев +14...+16

Ужгород +10...+12

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +10...+12

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +11...+13

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +14...+16

Винница +13...+15

Одесса +19...+21

Николаев +18...+20

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +15...+17

Черкассы +14...+16

Чернигов +14...+16

Сумы +14...+16

Полтава +15...+17

Днепр +17...+19

Запорожье +17...+19

Донецк +17...+19

Луганск +18...+20

Харьков +17...+19



Погода в Украине на 19 мая / Карта Укргидрометцентра