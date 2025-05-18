Значительная часть Украины оказались в желтом уровне опасности. Об этом сообщает 24 Канал.

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Где в Украине ожидается гроза

Сразу ряд регионов Украины подпал под І уровень опасности (желтый) из-за ожидаемой непогоды 18 и 19 мая.

В некоторых областях ожидается не просто гроза и сильный ветер, а еще и град.

Обратите внимание, нижеупомянутые погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, а также работы энергетических и коммунальных предприятий. Возможно повреждение линий электропередач, падение деревьев, увеличение вероятности ДТП.

Непогода ожидается в таких областях Украины: