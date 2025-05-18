Значна частина України опинилися у жовтому рівні небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де в Україні очікується гроза

Одразу низка регіонів України підпала під І рівень небезпеки (жовтий) через очікувану негоду 18 та 19 травня.

У деяких областях очікується не просто гроза та сильний вітер, а ще й град.

Зверніть увагу, нижчезгадані погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, а також роботи енергетичних та комунальних підприємств. Можливе пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, збільшення ймовірності ДТП.

Негода очікується у таких областях України: