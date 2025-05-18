Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми На Україну насуваються потужні грози, оголошено штормове попередження: де вируватиме стихія
Якою буде погода 18 травня
В Україні у понеділок очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликі дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – інтенсивніші опади.
Удень дощитиме майже по всій території країни – дощі будуть помірними. У південних, центральних, східних областях, а також на Чернігівщині та Сумщині можливі грози.
Вітер переважно південно-західний та західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Вдень у південно-східній частині країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме +7 – +12 градусів на півдні та сході країни, вдень там буде – +15 – +20 градусів. На решті території вночі +4 – +9 градусів, удень – +12 – +17 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті буде прохолодніше – +8 – +13 градусів.
У Карпатах також прогнозують помірний, подекуди значний мокрий сніг та дощ. Температура протягом доби у гірських регіонах коливатиметься від 0 до +5 градусів.
У Києві 18 травня також прогнозують помірний дощ вдень та невеликий вночі. Температура вночі опуститься до +7 – +9 градусів, а вдень становитиме близько +15 градусів.
Які небезпечні метеорологічні явища прогнозують синоптики
В Укргідрометцентрі також повідомили, що 19 травня вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, у південно-східній частині країни очікують пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Через це у низці регіонів оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Де оголосили І рівень небезпечності, жовтий в Україні / Карта Укргідрометцентр
Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Яка температура по обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +10...+12
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +14...+16
- Вінниця +13...+15
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +14...+16
- Суми +14...+16
- Полтава +15...+17
- Дніпро +17...+19
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +18...+20
- Харків +17...+19
Погода в Україні на 19 травня / Карта Укргідрометцентру