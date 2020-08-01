Погода в Украине в воскресенье, 2 августа, будет солнечной и довольно теплой. Лишь в восточных и северо-восточных областях не обойдется без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше +22... +27 градусов.

На большей части территории Украины – солнечно, осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Интересно Каким будет август в Украине: прогноз погоды от синоптиков

Придется взять с собой дождевики и зонтики жителям Полтавщины, Черниговщины, а также Луганской, Сумской, Донецкой и Харьковской областей.

По температуре воздуха, то жары 2 августа ожидать не нужно. Теплее будет в южных регионах – +24... +27 градусов. Прохладнее всего в Киеве – +21... +23 градуса.

Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежая. Потепление начнется во вторник, 4 августа,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, в городах Украины:

Ужгород – +24... +26

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +23... +25

Тернополь – +23... +25

Черновцы – +23... +25

Хмельницкий – +23... +25

Луцк – +23... +25

Ровно – +23... +25

Житомир – +22... +24

Винница – +22... +24

Одесса – +25... +27

Николаев – +24... +26

Херсон – +24... +26

Симферополь – +24... +26

Кропивницкий – +23... +25

Черкассы – +23... +25

Чернигов – +22... +24

Сумы – +22... +24

Полтава – +22... +24

Днепр – +23... +25

Запорожье – +23... +25

Донецк – +23... +25

Луганск – +23... +25

Харьков – +22... +24

Киев – +21... +23

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют на 2 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности в:

– Сумской области;

– Харьковской области;

– Луганской области;

– Донецкой области;

– Днепропетровской области;

– Кировоградской области;

– Черкасской области;

– Николаевской области;

– Одесской области;

– Винницкой области.



Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, от Укргидрометцентра