Прогноз погоды на 2 августа: без осадков, лишь в восточных регионах – дожди
Погода в Украине в воскресенье, 2 августа, будет солнечной и довольно теплой. Лишь в восточных и северо-восточных областях не обойдется без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше +22... +27 градусов.
На большей части территории Украины – солнечно, осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Придется взять с собой дождевики и зонтики жителям Полтавщины, Черниговщины, а также Луганской, Сумской, Донецкой и Харьковской областей.
По температуре воздуха, то жары 2 августа ожидать не нужно. Теплее будет в южных регионах – +24... +27 градусов. Прохладнее всего в Киеве – +21... +23 градуса.
Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежая. Потепление начнется во вторник, 4 августа,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, в городах Украины:
Ужгород – +24... +26
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +23... +25
Тернополь – +23... +25
Черновцы – +23... +25
Хмельницкий – +23... +25
Луцк – +23... +25
Ровно – +23... +25
Житомир – +22... +24
Винница – +22... +24
Одесса – +25... +27
Николаев – +24... +26
Херсон – +24... +26
Симферополь – +24... +26
Кропивницкий – +23... +25
Черкассы – +23... +25
Чернигов – +22... +24
Сумы – +22... +24
Полтава – +22... +24
Днепр – +23... +25
Запорожье – +23... +25
Донецк – +23... +25
Луганск – +23... +25
Харьков – +22... +24
Киев – +21... +23
Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, от Укргидрометцентра