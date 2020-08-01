Прогноз погоди на 2 серпня: без опадів, лише у східних регіонах – дощі
Погода в Україні у неділю, 2 серпня, буде сонячною і досить теплою. Лише у східних та північно-східних областях не обійдеться без опадів. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +22..+27 градусів.
На більшості території України – сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Про це інформує Укргідрометцентр.
Цікаво Яким буде серпень в Україні: прогноз погоди від синоптиків
Доведеться прихопити з собою дощовики та парасольки жителям Полтавщини, Чернігівщини, а також Луганської, Сумської, Донецької та Харківської областей.
Щодо температури повітря, то спеки 2 серпня очікувати не потрібно. Найтепліше буде у південних регіонах – +24...+27 градусів. Найхолодніше у Києві – +21...+23 градуси.
Серпень у Київ прийде із свіжістю та вогкістю. У неділю більш ймовірна суха погода, проте свіжувата. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 2 серпня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23