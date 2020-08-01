Погода в Україні у неділю, 2 серпня, буде сонячною і досить теплою. Лише у східних та північно-східних областях не обійдеться без опадів. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +22..+27 градусів.

На більшості території України – сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Про це інформує Укргідрометцентр.

Цікаво Яким буде серпень в Україні: прогноз погоди від синоптиків

Доведеться прихопити з собою дощовики та парасольки жителям Полтавщини, Чернігівщини, а також Луганської, Сумської, Донецької та Харківської областей.

Щодо температури повітря, то спеки 2 серпня очікувати не потрібно. Найтепліше буде у південних регіонах – +24...+27 градусів. Найхолодніше у Києві – +21...+23 градуси.

Серпень у Київ прийде із свіжістю та вогкістю. У неділю більш ймовірна суха погода, проте свіжувата. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 2 серпня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +21…+23

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують на 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

– Сумській області;

– Харківській області;

– Луганській області;

– Донецькій області;

– Дніпропетровській області;

– Кіровоградській області;

– Черкаській області;

– Миколаївській області;

– Одеській області;

– Вінницькій області.



Прогноз погоди на неділю, 2 серпня, від Укргідрометцентру