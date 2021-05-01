Прогноз погоды на 2 мая: на Пасху будет до +25 градусов, но с дождями и грозами
Погода в воскресенье, 2 мая, будет теплой, но дождливой. Температура воздуха будет колебаться от +19 до + 25 градусов. Однако, почти всю территорию страны накроют дожди, а Запад и Восток еще и грозы.
Источник:Укргидрометцентр
На Пасху погода порадует украинцев своим теплом и немного огорчит осадками.
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Какой погоду прогнозируют в регионах
Температура воздуха в Украине будет колебаться от +19 до + 25 градусов. В частности, на Западе столбики термометров будут показывать + 20..+ 22 градуса, кроме Закарпатья, где будет немного прохладнее – +19...+ 21 градус. На Востоке ожидают чуть более теплую погоду – + 21...+ 23 градуса, в остальных областях – +22...+25 градусов.
Что касается осадков, то их на Пасху прогнозируют во всех регионах, кроме Крыма. В то же время в западных и восточных областях ожидают еще и грозы.
Ветер будет дуть южный и юго-восточный, разгоняется до 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве тоже может пройти дождь, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 2 мая
Ужгород – +19...+21
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +22...+24
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