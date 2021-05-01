Погода в воскресенье, 2 мая, будет теплой, но дождливой. Температура воздуха будет колебаться от +19 до + 25 градусов. Однако, почти всю территорию страны накроют дожди, а Запад и Восток еще и грозы.

На Пасху погода порадует украинцев своим теплом и немного огорчит осадками.

Читайте также Тепло и ночные заморозки: какой будет погода в мае

Какой погоду прогнозируют в регионах

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +19 до + 25 градусов. В частности, на Западе столбики термометров будут показывать + 20..+ 22 градуса, кроме Закарпатья, где будет немного прохладнее – +19...+ 21 градус. На Востоке ожидают чуть более теплую погоду – + 21...+ 23 градуса, в остальных областях – +22...+25 градусов.

Что касается осадков, то их на Пасху прогнозируют во всех регионах, кроме Крыма. В то же время в западных и восточных областях ожидают еще и грозы.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный, разгоняется до 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве тоже может пройти дождь, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 2 мая

Ужгород – +19...+21

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +22...+24



Прогноз погоды на 2 мая / Фото Укргидрометцентра