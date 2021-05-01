Прогноз погоди на 2 травня: на Великдень буде до +25 градусів, однак з дощами та грозами
Погода у неділю, 2 травня, буде теплою, однак дощовою. Температура повітря коливатиметься від +19 до +25 градусів. Однак майже всю територію країни накриють дощі, а Захід і Схід ще й грози.
Джерело:Укргідрометцентр
На Великдень погода потішить українців своїм теплою та трохи засмутить опадами.
Читайте також Тепло та нічні заморозки: якою буде погода у травні
Якою погоду прогнозують у регіонах
Температура повітря в Україні коливатиметься від +19 до +25 градусів. Зокрема, на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +20..+22 градуси, крім Закарпаття, де буде трохи прохолодніше – +19...+21 градус. На Сході очікують трохи теплішу погоду – +21...+23 градуси, у решті областей – +22...+25 градусів.
Щодо опадів, то їх на Великдень прогнозують у всіх регіонах, окрім Криму. Водночас у західних та східних областях очікують ще й грози.
Вітер дутиме південний та південно-східний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві теж може пройти дощ, а повітря прогріється до +22...+24 градусів.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 2 травня
Ужгород – +19...+21
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +21...+23
Вінниця – +22...+24
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +21...+23
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +21...+23
Харків – +21...+23
Київ – +22...+24
Поділитися новиною