До 13 градусов тепла и туман: какой будет погода 2 марта
Погода 2 марта в Украине будет с переменной облачностью и без осадков. В некоторых областях возможен туман и гололедица.
В части регионов Украины воздух может прогреться до 13 градусов тепла. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Смотрите также Накрыло с головой: в Карпатах на туристов сошла лавина
Какой будет погода в Украине 2 марта?
В понедельник, 2 марта, в Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы на севере и северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными. На Закарпатье и Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +1 градуса до -4 градусов, днем воздух прогреется до +3...+9 градусов, а на крайнем западе, юге и юго-востоке страны – до +8...+13 градусов.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +5...+7
- Ужгород +10...+12
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +7...+9
- Ровно +6...+8
- Житомир +5...+7
- Винница +6...+8
- Одесса +8...+10
- Николаев +8...+10
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +3...+5
- Сумы +2...+4
- Полтава +4...+6
- Днепр +7...+9
- Запорожье +10...+12
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +6...+8
Погода в Украине на 2 марта / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют синоптики в марте?
Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит для 24 Канала рассказал, что средняя температура в марте будет от 1 до 7 градусов тепла. В некоторых областях – на 1,5 – 2,5 градуса выше нормы.
Ожидается, что месячное количество осадков будет в пределах 30 – 53 миллиметров. Однако, в горных районах – выше, но снегопадов пока не ожидается.