До 13 градусов тепла и туман: какой будет погода 2 марта

Погода 2 марта в Украине будет с переменной облачностью и без осадков. В некоторых областях возможен туман и гололедица.

В части регионов Украины воздух может прогреться до 13 градусов тепла. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 2 марта?

В понедельник, 2 марта, в Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы на севере и северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными. На Закарпатье и Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 градуса до -4 градусов, днем воздух прогреется до +3...+9 градусов, а на крайнем западе, юге и юго-востоке страны – до +8...+13 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +5...+7

Ужгород +10...+12

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +5...+7

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +7...+9

Ровно +6...+8

Житомир +5...+7

Винница +6...+8

Одесса +8...+10

Николаев +8...+10

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +6...+8

Чернигов +3...+5

Сумы +2...+4

Полтава +4...+6

Днепр +7...+9

Запорожье +10...+12

Донецк +8...+10

Луганск +7...+9

Харьков +6...+8



Погода в Украине на 2 марта / Карта Укргидрометцентра

