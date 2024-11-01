В то же время в субботу будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 2 ноября

Синоптики прогнозируют, что дожди 2 ноября пройдут по всей Украине.

Ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой дождь,
– говорится в прогнозе.

В этот день ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также прогнозируются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью по Украине столбики термометров будут показывать 5 – 10 градусов тепла.

Днем 9 – 14 градусов тепла, на юге страны – до 19, в западных и северных областях – 5 – 10.

Погода в областных центрах

  • Киев +8...+10
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +8...+10
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +8...+10
  • Черновцы +9...+11
  • Хмельницкий +8...+10
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +7...+9
  • Винница +11...+13
  • Одесса +16...+18
  • Николаев +15...+17
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +12...+14
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +10...+12
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +16...+18
  • Донецк +13...+15
  • Луганск +11...+13
  • Харьков +11...+13

Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра