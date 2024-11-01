В то же время в субботу будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 2 ноября
Синоптики прогнозируют, что дожди 2 ноября пройдут по всей Украине.
Ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой дождь,
– говорится в прогнозе.
В этот день ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также прогнозируются порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью по Украине столбики термометров будут показывать 5 – 10 градусов тепла.
Днем 9 – 14 градусов тепла, на юге страны – до 19, в западных и северных областях – 5 – 10.
Погода в областных центрах
- Киев +8...+10
- Ужгород +9...+11
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +9...+11
- Хмельницкий +8...+10
- Луцк +6...+8
- Ровно +7...+9
- Житомир +7...+9
- Винница +11...+13
- Одесса +16...+18
- Николаев +15...+17
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +7...+9
- Сумы +6...+8
- Полтава +10...+12
- Днепр +13...+15
- Запорожье +16...+18
- Донецк +13...+15
- Луганск +11...+13
- Харьков +11...+13
Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра