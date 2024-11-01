В то же время в субботу будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 2 ноября

Синоптики прогнозируют, что дожди 2 ноября пройдут по всей Украине.

Ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой дождь,

– говорится в прогнозе.

В этот день ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также прогнозируются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью по Украине столбики термометров будут показывать 5 – 10 градусов тепла.

Днем 9 – 14 градусов тепла, на юге страны – до 19, в западных и северных областях – 5 – 10.

Погода в областных центрах

Киев +8...+10

Ужгород +9...+11

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +9...+11

Хмельницкий +8...+10

Луцк +6...+8

Ровно +7...+9

Житомир +7...+9

Винница +11...+13

Одесса +16...+18

Николаев +15...+17

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +11...+13

Чернигов +7...+9

Сумы +6...+8

Полтава +10...+12

Днепр +13...+15

Запорожье +16...+18

Донецк +13...+15

Луганск +11...+13

Харьков +11...+13

Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра